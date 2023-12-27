Джони Айв переманил ключевого сотрудника Apple. Они создадут уникальный гаджет для эпохи нейросетей

Александр
Экс-глава по дизайну Apple Джони Айв покинул компанию в 2019 году и организовал собственный стартап LoveFrom. Он собирается принять участие в очень амбициозном проекте и, по данным Bloomberg, заручился поддержкой своего бывшего коллеги — Танга Ив Тана.

Как пишет Bloomberg, в феврале 2024 года Танг Ив Тан уволится из Apple и присоединится к дизайн-студии Джони Айва LoveFrom. В Apple он возглавляет отдел, разрабатывающий дизайн для iPhone, Apple Watch и различных аксессуаров, а также курирует работу отдела акустики, который занимается разработкой наушников серии AirPods.



По данным инсайдеров, Джони Айв и Танг Ив Тан в составе студии LoveFrom будут помогать главе компании OpenAI Сэму Альтману при создании нового устройства с поддержкой нейросетей и искусственного интеллекта. Что это за устройство, не сообщается, но известно, что команда Айва будет отвечать за дизайн и аппаратные возможности, а Альтман предоставит программное обеспечение. В проекте также участвует глава SoftBank Масаёси Сон, который планирует инвестировать 1 миллиард долларов из собственных средств.

У LoveFrom и OpenAI уже есть совместный продукт — это клипса Humane AI Pin со встроенным ChatGPT. Такие гаджеты, по замыслу разработчиков, должен заменить собой смартфоны в эпоху развития искусственного интеллекта.
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