





Смартфоны продолжают вытеснять с рынка традиционную фототехнику. Качество фотосъёмки — один из основных параметров при выборе нового мобильного устройства. Об это сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет «М.Видео-Эльдорадо».В отчете сообщается, что смартфоны с одной основной камерой уже не в тренде. В 2019 году такие гаджеты занимали почти половину рынка в штуках, а в 2020 году только около трети.«М.Видео-Эльдорадо» отмечает, что в прошлом году наблюдался резкий рост спроса на смартфоны с четырьмя объективами. Их доля на рынке составила почти 25%. Устройства с трём камерами заняли 22% рынка, а на гаджеты с двойной камерой пришлось 20,5% продаж. Ритейлер также отметил, что продажи фотоаппаратов в России в 2020 году упали на 27%. Пока спросом пользуются только зеркальные и беззеркальные камеры среднего и профессионального уровня.Стоит отметить, что в текущей ситуации надобность в фотоаппаратах из сегмента «мыльниц» действительно отпала. Возможности смартфонов флагманского и среднего уровня по части съёмки закрывают основные потребительские запросы. Условный «айфон» или «самсунг» актуальной модели прекрасно справляется с портретной съёмкой, а также с фотографиями в условиях с недостаточным освещением. Помимо этого, немаловажную роль в выборе смартфона в качестве камеры играют возможность обработать снимок и поделиться им в соцсетях «на лету».