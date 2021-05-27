





Разработчики Atlas VPN поделились интересной статистикой — они посчитали, сколько людей на Земле пользуется тем или иным браузером. Обычно в таких подборках фигурирует доля каждого браузера в процентах, поэтому узнать абсолютное количество пользователей достаточно интересно.И лидирует, разумеется, Google Chrome — им пользуется 3.2 млрд человек, или 41% от текущего населения Земли. С одной стороны, это такое лидерство удобно: подавляющее большинство сайтов отлично работают с Chrome, а сам браузер есть под большую часть мобильных и десктопных ОС в мире. Однако нужно не забывать, к каким проблемам привел монополизм Internet Explorer больше 10 лет назад, когда в сайты приходилось внедрять «костыли» специально для поддержки этого браузера.Chrome находится в шаге от такого же «мирового господства» и вполне может его достичь с такими же печальными последствиями, с учетом того, что Chromium поддерживают такие крупные компании, как Microsoft и Opera. Но не будем о грустном: на втором месте по числу пользователей расположился браузер Apple Safari — им пользуется почти 950 млн человек.Дальше идет серьезный провал — на третьем месте Mozilla Firefox, которым пользуются лишь 181 млн человек. Замыкают пятерку Microsoft Edge и, что удивительно, Samsung Internet: у них 171 и 167 млн пользователей соответственно. А вот некогда популярная Opera лишь на шестом месте, ее используют 112 млн человек.