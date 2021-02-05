Компания Google обновила приложение Google Fit, добавив ему очень полезные возможности. Теперь с его помощью можно измерять сердечный пульс, даже если на смартфоне нет термометра (а смартфоны с такими датчиками существуют, хотя их очень мало).
Измерение производится с использованием камеры и включенной вспышки: Google Fit анализирует частоту сердечных сокращений на основе изменения интенсивности света в капиллярах на кончике пальца. Для получения показаний достаточно запустить измерение в Google Fit и положить палец на камеру так, чтобы закрывать им вспышку.
В Google Fit также появилась возможность определения частоты дыхания. Для использования этой функции нужно запустить приложение, навести на себя или другого человека камеру так, чтобы в кадр помещалась голова и грудь, и глубоко дышать. Google Fit с помощью системы компьютерного зрения проанализирует то, как человек дышит, поднимая и опуская грудную клетку, подсчитает частоту дыхания и выдаст результат, на основе которых можно сделать предварительные выводы о состоянии его здоровья.
В первую очередь эти нововведения станут доступны собственным смартфонам Google из серии Pixel. В дальнейшем могут появиться на устройствах других производителей (правда, вряд ли Google сможет обеспечить высокую точность измерений на смартфонах сторонних компаний).
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P.S. При чём вообще термометр к измерению пульса?
Что за бред.