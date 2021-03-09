



1 апреля 2021 года вступит в силу закон, обязывающий производителей электроники предустанавливать российское ПО из специального перечня на некоторые виды устройств, включая смартфоны и компьютеры. В статью 14.8 КоАП РФ будут внесены поправки, регламентирующие ответственность за нарушение этого закона.



Поправки прошли в Госдуме второе чтение, и в них уже определены размеры штрафов. Ответственность за реализацию устройств без предустановленного российского ПО предусмотрен для продавцов — ИП и юрлиц, которые реализуют эти товары. Штраф для должностных лиц составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Дела будет рассматривать Роскомнадзор, обжалование решений ведомства возможно через суд.



На смартфоны и планшеты с Android и iOS необходимо предустанавливать:

Яндекс.Браузер

Поисковик «Яндекс»

Яндекс.Карты

Яндекс.Диск

Почта Mail.ru

ICQ

Голосовой ассистент «Маруся»

Новости Mail.ru

OK Live

ВКонтакте

Одноклассники

MirPay (только Android)

Госуслуги

МойОфис Документы

Kaspersky Internet Security (только Android)

Applist.ru

МойОфис Стандартный. Домашняя версия

Поисковик «Яндекс»

Wink

ivi

Первый

КиноПоиск

Okko

More.tv

Premier

Смотрим

НТВ

Start

На компьютеры и ноутбуки с Windows необходимо предустанавливать:На телевизоры с функций Smart TV необходимо предустанавливать:





