1 апреля 2021 года вступит в силу закон, обязывающий производителей электроники предустанавливать российское ПО из специального перечня на некоторые виды устройств, включая смартфоны и компьютеры. В статью 14.8 КоАП РФ будут внесены поправки, регламентирующие ответственность за нарушение этого закона.
Поправки прошли в Госдуме второе чтение, и в них уже определены размеры штрафов. Ответственность за реализацию устройств без предустановленного российского ПО предусмотрен для продавцов — ИП и юрлиц, которые реализуют эти товары. Штраф для должностных лиц составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Дела будет рассматривать Роскомнадзор, обжалование решений ведомства возможно через суд.
На смартфоны и планшеты с Android и iOS необходимо предустанавливать:
- Яндекс.Браузер
- Поисковик «Яндекс»
- Яндекс.Карты
- Яндекс.Диск
- Почта Mail.ru
- ICQ
- Голосовой ассистент «Маруся»
- Новости Mail.ru
- OK Live
- ВКонтакте
- Одноклассники
- MirPay (только Android)
- Госуслуги
- МойОфис Документы
- Kaspersky Internet Security (только Android)
- Applist.ru
- МойОфис Стандартный. Домашняя версия
- Поисковик «Яндекс»
- Wink
- ivi
- Первый
- КиноПоиск
- Okko
- More.tv
- Premier
- Смотрим
- НТВ
- Start
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Владельцам андройда будет чем заняться, вычищать весь этот калл
Обратил внимание, что не откатывался к заводским настройкам уже пару лет, а раз в год или того больше почистить смартфон от ненужного ПО это не проблема