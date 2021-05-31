





31 мая началась выставка Computex 2021, на которой уже отметилась Intel. И начала свои анонсы компания с топовых процессоров для ультрабуков линейки Tiger Lake-U, а именно Core i7-1195G7 и Core i5-1155G7. Они, как и их предшественники, имеют по 4 ядра и 8 потоков и базируются на 10-нм техпроцессе, однако оптимизации производства позволили им работать на более высоких частотах.Так, в случае с Core i7 частота на одно ядро может достигать 5 ГГц, а у Core i5 этот показатель 4.5 ГГц, что можно назвать отличным уровнем для ультрабучных CPU с теплопакетом до 28 Вт. Кроме того, подросли и частоты интегрированной графики Xe, на 100 МГц, до 1.4 и 1.35 ГГц соответственно, что также даст небольшую прибавку производительности в рабочих приложениях. Остальные характеристики не изменились: это поддержка шины PCIe 4.0 и памяти DDR4-3200 и LPDDR4x-4266.Кроме обновленных процессоров, Intel представила 5G-модем для ноутбуков, разработанный совместно с MediaTek. Он имеет обычный форм-фактор M.2, что позволяет его поставить почти в любой современный лэптоп и даже ПК. Работать модем может в сетях 5G NR, то есть ниже 6 ГГц. Из его особенностей можно выделить скорость загрузки в 4.7 Гбит/с, скорость отдачи до 1.25 Гбит/с, а также поддержку eSIM. Разумеется, есть и поддержка предыдущих стандартов связи, таких как LTE и 3G.Ну и под конец Intel рассказала о «значительном прорыве для x86-архитектур» — линейке процессоров Alder Lake (12-ое поколение), продемонстрировав ноутбук с таким CPU. По словам представителя компании, такие решения получат сразу две новые процессорные архитектуры («быструю» и «энергоэффективную»), а 10-нм техпроцесс будет улучшен за счет более быстрых транзисторов и новых конденсаторов.Также было отмечено, что первые образцы таких CPU уже отправились производителям ноутбуков, так что первые решения на «x86 big.LITTLE» мы можем увидеть уже к концу года.