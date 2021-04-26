





Уже давно ходят слухи о том, что в осеннем обновлении этого года, Windows 10 21H2, компания Microsoft обновит внешний вид своей операционной системы. Изменения в апдейте с кодовым названием Sun Valley коснутся как меню Пуск, так и проводника и всплывающих меню.И теперь внешний вид последних уже можно увидеть в ранних тестовых сборках Windows 10 21H2. Оказалось, что слухи не врали — контекстные меню действительно получили скругленные углы и стали плавающими:В настоящее время этот внешний вид скрыт за экспериментальным флагом «JumpListRestyledAcrylic», который можно активировать, если отредактировать ShellExperienceHost.exe с помощью Visual Studio. Однако скорее всего в будущих сборках он будет активирован по умолчанию.На данный момент такой плавающий вид получили только контекстные меню, а также меню быстрого доступа (например, открывающиеся по нажатию на иконку звука или Wi-Fi). Что интересно, это делает такие меню похожие на аналогичные в macOS Big Sur. В любом случае, это лишь изменения интерфейса, функционал меню останется прежним, то есть волноваться о каких-либо проблемах совместимости не приходится.