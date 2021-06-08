macOS Monterey

Apple представила macOS Monterey во время основной презентации WWDC. Операционная система получила обновленный браузер Safari, быстрые команды и многое другое. Тим Кук и команда не озвучили с виртуальной сцены один очень важный момент. Некоторые нововведения будут эксклюзивно доступны для компьютеров Mac с процессором M1.

После своего перехода с PowerPC на Intel купертиновцы очень быстро отказались от поддержки старых устройств. Со вторым крупным обновлением программного обеспечения, поддерживающего процессоры собственной разработки, Apple вводит некоторые функции только для M1. Вот небольшой список:
  • Портретный режим для FaceTime: это режим, размывающий фон во время видеозвонка.
  • Живой текст в фотографиях: позволяет пользователям взаимодействовать с надписями на изображениях, например, копировать, вставлять, искать и переводить.
  • Карты: интерактивный глобус и подробные сведения будут доступны только на компьютерах Mac с M1 под управлением macOS Monterey. Благодаря этим возможностям пользователи смогут исследовать такие города, как Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Лондон.
macOS Monterey
  • Захват объектов: в новой версии операционной системы для Mac появилась функция, превращающая серию двухмерных изображений в фотореалистичный 3D-объект.
  • Siri: нейронное преобразование текста в речь на других языках доступно только для компьютеров Mac с M1. В macOS Monterey эта функция будет доступна на других языках: шведском (Швеция), датском (Дания), норвежском (Норвегия) и финском (Финляндия)
  • Диктовка: на Mac с M1 и macOS Monterey у пользователей появится возможность надиктовывать тексты любой длины без тайм-аута.
Стоит отметить, что все эти находки были обнаружены в первой бета-версии macOS 12 Monterey для разработчиков. В конечном итоге их доступность может измениться. Что вы думаете об эксклюзивности некоторых функция для M1? Расскажите нам в комментариях.


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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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