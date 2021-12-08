



Подошёл к концу ноябрь, а с ним завершилось несколько крупных распродаж, в том числе 11.11, «Чёрная пятница» и «Киберпонедельник». Но и в декабре бывают сейлы, один из них — 12.12 или «Двойное 12». Распродажи, приуроченные к этой красивой дате, популярны в странах Азии, а с недавних пор начали проводиться по всему миру, включая России. Сайт Keysfan не остался в стороне от этого события и предлагает двойную выгоду: при покупке ключа для Office по низкой цене можно бесплатно получить ключ для лицензионной активации Windows 10 или Windows 11. В распродаже участвует несколько версий Office, в том числе Office 2019 и Office 2021.



Если вы пропустили предыдущие распродажи, у вас снова появился шанс закупиться ключами для активации популярного и востребованного софта Microsoft, тем более, что Keysfan повторно проводит акцию «Купите один ключ и получите второй в подарок». Это отличный шанс проапгрейдить операционную систему до наиболее актуальной и приобрести софт для работы на компьютере. Поторопитесь принять участие в этой распродаже, ведь ключи имеются в наличии лишь до того момента, пока их не раскупили, а по столь низким ценам они расходятся очень быстро.



Купите один ключ и получите второй в подарок

SKF50

SKF50





SKF62

SKF62





