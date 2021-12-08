Подошёл к концу ноябрь, а с ним завершилось несколько крупных распродаж, в том числе 11.11, «Чёрная пятница» и «Киберпонедельник». Но и в декабре бывают сейлы, один из них — 12.12 или «Двойное 12». Распродажи, приуроченные к этой красивой дате, популярны в странах Азии, а с недавних пор начали проводиться по всему миру, включая России. Сайт Keysfan не остался в стороне от этого события и предлагает двойную выгоду: при покупке ключа для Office по низкой цене можно бесплатно получить ключ для лицензионной активации Windows 10 или Windows 11. В распродаже участвует несколько версий Office, в том числе Office 2019 и Office 2021.

Если вы пропустили предыдущие распродажи, у вас снова появился шанс закупиться ключами для активации популярного и востребованного софта Microsoft, тем более, что Keysfan повторно проводит акцию «Купите один ключ и получите второй в подарок». Это отличный шанс проапгрейдить операционную систему до наиболее актуальной и приобрести софт для работы на компьютере. Поторопитесь принять участие в этой распродаже, ведь ключи имеются в наличии лишь до того момента, пока их не раскупили, а по столь низким ценам они расходятся очень быстро.

Купите один ключ и получите второй в подарок


Бесплатный ключ для Windows 11 Pro

Это идеальное предложение для тех, кто хочет установить на свой компьютер новейшую операционную систему Microsoft. Вы можете бесплатно получить ключ для активации Windows 11 Pro при покупке ключа для активации пакета программ Microsoft Office.


Бесплатный ключ для Windows 10 Pro

Windows 10 — наиболее универсальная и стабильная версия Windows на данный момент. Это отличный выбор для большинства пользователей.


Скидка 50% на покупку ключей для активации разных версий Windows по промокоду SKF50

Если вам не нужны программы Office, вы можете приобрести ключ для активации Windows 10 Pro, Windows 10 Home, Windows 11 Pro или Windows 11 Home со скидкой 50% от обычной цены на Keysfan. Для этого используйте при оплате промокод SKF50.


Скидка 62% на различные продукты по промокоду SKF62

Сайт Keysfan предлагает эксклюзивную скидку 62% на пакет программ Microsoft Office для Windows и Mac, а также на другие популярные продукты Microsoft. Чтобы воспользоваться этой скидкой, примените промокод SKF62.


Не упустите шанс приобрести потрясающие программы по лучшим ценам

Keysfan.com предлагает безопасный и экономически выгодный способ приобретения ключей активации ПО. В этом магазине вы можете приобрести ключи для новейшего софта и проапгрейдить свой компьютер, установив на него самые новые программы для работы, учёбы, общения и развлечений. Поддерживается оплата различными способами, включая банковские карты и PayPal. В случае возникновения затруднений при покупке или использовании ключей обращайтесь в поддержку Keysfan в чат на сайте или по электронной почте Support@Keysfan.com.


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