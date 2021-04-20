iOS

Финальный релиз публичной версии iOS 14.5 ожидается на следующей неделе. Apple сообщила об этом в анонсе AirTags. Конкретная дата пока не названа. Скорее всего это произойдет 30 апреля в пятницу. Сегодня были выпущены RC-версии прошивок iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS Big Sur 11.3, watchOS 7.4 и tvOS 14.5.

Напомним, в рамках мероприятия «Полный расцвет» были представлены:


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