





Финальный релиз публичной версии iOS 14.5 ожидается на следующей неделе. Apple сообщила об этом в анонсе AirTags. Конкретная дата пока не названа. Скорее всего это произойдет 30 апреля в пятницу. Сегодня были выпущены RC-версии прошивок iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS Big Sur 11.3, watchOS 7.4 и tvOS 14.5.Напомним, в рамках мероприятия «Полный расцвет» были представлены: