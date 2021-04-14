





Про Mac с ARM-процессором Apple M1 слышали уже, наверное, даже далекие от техники люди. Это достаточно быстрые, тихие и автономные устройства, однако у них все же есть проблемы, и одна из серьезных заключается в том, что купертиновскому гиганту не удалось «подружить» свои чипы с видеокартами Nvidia или AMD. Разумеется, в базовых MacBook Air или Mac mini и до этого были лишь интегрированные решения Intel, поэтому GPU в Apple M1 стал для них серьезным шагом вперед.Но вот iMac или MacBook Pro 16'' традиционно имеют достаточно быстрые видеокарты от AMD, и создать хотя бы аналогичную по производительности собственную графику у Apple пока не получается, поэтому мы и не видим этих устройств на ARM-процессорах компании.Однако, судя по всему, у этой проблемы есть решение, и нашла его не компания из Купертино, а китайский производитель ARM-процессоров Mediatek вместе с Nvidia. Обе компании объявили о сотрудничестве, в рамках которого должны появиться энергоэффективные и быстрые хромбуки, которые при этом будут поддерживать трассировку лучей и порадуют графической производительностью.Компании планируют создать эталонную платформу с поддержкой Chromium, Linux и NVIDIA SDK. Согласно пресс-релизу, «комбинация графических процессоров NVIDIA RTX с высокопроизводительными и энергоэффективными процессорами Arm Cortex привнесет реалистичную графику с трассировкой лучей и передовой искусственный интеллект в новый класс ноутбуков».Гендиректор MediaTek Рик Цай добавил, что «MediaTek — крупнейший в мире поставщик Arm-чипов, используемых везде, от смартфонов до Chromebook и смарт-телевизоров. Мы с нетерпением ждем возможности использовать наши технологии в сотрудничестве с NVIDIA, чтобы объединить мощность графических процессоров с платформой Arm PC для игр, создания контента и многого другого. Ускорение GPU станет огромным стимулом для всей экосистемы Arm».Однако никаких четких сроков о выходе таких устройств нет, также не известен и OEM-партнер, который будет производить эти хромбуки. Впрочем, за последние несколько лет ноутбуки с SoC Mediatek, работающие под управлением Chrome OS, выпускало множество крупных компаний, таких как Lenovo, HP, Asus или Acer, так что скорее всего найти производителя для нового инновационного ультрабука не составит труда.