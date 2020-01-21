Неделю назад компания Microsoft официально прекратила техническую поддержку Windows 7. Эта операционная система больше не получает обновления, в том числе те, что закрывали бы в ней опасные уязвимости. Несмотря на это, Windows 7 всё ещё довольно популярна и используется, например, во многих банках, которые не собираются от неё отказываться. Такое положение, само собой, не устраивает Microsoft.
В ближайшее время пользователям Windows 7 будет предложено обновить своим компьютеры до Windows 10. Microsoft собирается воздействовать на них с помощью уведомления, одна из опций в котором предполагает скачивание и установку апдейта. Обновлять операционную систему насильно Microsoft не может, что вполне объяснимо, ведь в процессе установки могут возникнуть ошибки, а потеря данных приведёт к искам на крупные суммы (что особенно актуально для США). Вероятно, именно поэтому в Microsoft придумали, как убедить пользователей добровольно отказаться от Windows 7 и перейти на Windows 10.
Как выяснили пользователи форума Reddit, компания Microsoft выпустила для Windows 7 два патча — с техническими номерами KB4534310 и KB4534314. Они отвечают за смену обоев, и, как ни странно, применимы к системам, которые управляются организацией. Эти патчи удаляют стандартные или пользовательские обои, заменяя их изображением со сплошным чёрным цветом. Указанные заплатки можно удалить, после чего возможность поставить свои обои возвращается, но делать это не рекомендовано, ведь вместе с ними будут удалены исправления в системе безопасности, а это приведёт к тому, что компьютер станет уязвим перед хакерскими атаками. Некоторые люди утверждают, что решение проблемы гораздо проще — нужно лишь повторно установить обои, которые сбились после инсталляции недавних патчей.
К счастью, переход с Windows 7 на Windows 10 по-прежнему бесплатный, поскольку ключ от старой операционной системы можно использовать для активации новой. О том, как это сделать, вы можете прочитать на нашем сайте.
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