Менеджер Microsoft Панос Панай анонсировал несколько новых возможностей, которые будут добавлены в Windows 11. Эта операционная система уже доступна в бета-версии, но инженеры Microsoft активно дорабатывают её к релизу, который запланирован на осень 2021 года.

В Windows 11 будет обновлён режим фокусировки. Пользователь сможет запустить таймер с обратным отсчётом времени, в течение которого будет воспроизводиться музыка для повышения продуктивности и отключены уведомления. По завершении назначенного времени операционная система предложит пользователю сделать перерыв и отдохнуть от работы с компьютером (например, прогуляться).

Windows 11

Microsoft также улучшит инструмент «Ножницы» (Snipping Tool), добавив в него возможности утилиты Snip & Sketch. Благодаря этому, можно будет не только делать скриншоты, но и тут же редактировать их перед сохранением или отправкой кому-нибудь.

Windows 11

Эти нововведения должны будут появиться в тестовых сборках Windows 11 в ближайшее время. Эти сборки получают участники программы Windows Insider.



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