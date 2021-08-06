Менеджер Microsoft Панос Панай анонсировал несколько новых возможностей, которые будут добавлены в Windows 11. Эта операционная система уже доступна в бета-версии, но инженеры Microsoft активно дорабатывают её к релизу, который запланирован на осень 2021 года.



В Windows 11 будет обновлён режим фокусировки. Пользователь сможет запустить таймер с обратным отсчётом времени, в течение которого будет воспроизводиться музыка для повышения продуктивности и отключены уведомления. По завершении назначенного времени операционная система предложит пользователю сделать перерыв и отдохнуть от работы с компьютером (например, прогуляться).







Microsoft также улучшит инструмент «Ножницы» (Snipping Tool), добавив в него возможности утилиты Snip & Sketch. Благодаря этому, можно будет не только делать скриншоты, но и тут же редактировать их перед сохранением или отправкой кому-нибудь.







Эти нововведения должны будут появиться в тестовых сборках Windows 11 в ближайшее время. Эти сборки получают участники программы Windows Insider.







