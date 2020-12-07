Вслед за свитерами Microsoft выпустила серию новогодних «уродливых» обоев с похожим дизайном. На изображениях в центре вниманиях логотипы и узнаваемые образы компании. Самая топовая картинка — конечно же «скрепка» из MS Office.
Обои можно скачать на сайте Wallpaperhub. Изображения доступны в различном соотношении сторон и разрешении, есть даже в 4K.
свитера, несмотря на относительно высокую цену (почти 70 долларов), очень быстро раскупили. Есть вероятность, что Microsoft запустит в производство дополнительную партию в связи с таким успехом.
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