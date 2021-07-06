



Компания Microsoft позволит пользователям Windows 10 бесплатно обновиться до Windows 11, но возможность перехода будет ограничена по времени. Microsoft указывает, что оставляет за собой право закрыть бесплатную возможность обновления Windows 10 до Windows 11 не ранее чем через год после выпуска операционной системы.



Windows 11 выйдет осенью 2021 года, однако перейти на неё с Windows 10 можно будет только с 2022 года. Поэтому пока непонятно, от какой даты Microsoft будет отсчитывать один год — с осени этого года или начала следующего. Да и компания указывает на своём сайте, что ещё сама не определилась с планом обновления, он будет утверждён позже.



Не исключено, что Microsoft оставит возможность бесплатно обновиться до Windows 11 и по истечении года, а также предусмотрит бесплатный апгрейд с более ранних версий операционных систем, но не будет афишировать это. Точно так же было после выпуска Windows 10 — компания не возражала, когда пользователи обновляли Windows 7 и Windows 8.1 даже с пиратских сборок, предоставляла им свежие ключи активации и не отзывала их впоследствии, то есть никак не боролась с таким пиратством.



По всей видимости, Microsoft заинтересована в том, чтобы как можно больше пользователей установили самую свежую версию операционной системы. А заплатят они за неё или нет, это для компании не имеет первостепенного значения.







