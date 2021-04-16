Американские законодатели, известные как «китайские ястребы», призывают администрацию Байдена ограничить продажи инструментов для производства микросхем китайским компаниям, подобно иску, принятому против производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co.
В письме министру торговли США Джине Раймондо конгрессмены Майкл МакКол и Том Коттон сообщили, что правило, требующее лицензий США для продажи полупроводников компании Huawei, произведенных за рубежом с использованием американских технологий, должно применяться к любой китайской компании, разрабатывающей чипы на 14-нм и более «тонких» техпроцессах.
Эти действия «гарантируют, что американским компаниям, а также компаниям из стран-партнеров и союзникам, не будет разрешено продавать коммунистам веревку, которую они будут использовать, чтобы всех нас повесить», — говорится в письме. Представитель Министерства торговли, подтверждая получение письма, отметил, что на прошлой неделе семь китайских суперкомпьютеров были внесены в торговый черный список. Агентство «постоянно проверяет обстоятельства, чтобы определить, необходимы ли дополнительные действия», — добавил он.
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