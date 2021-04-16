





Американские законодатели, известные как «китайские ястребы», призывают администрацию Байдена ограничить продажи инструментов для производства микросхем китайским компаниям, подобно иску, принятому против производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co.В письме министру торговли США Джине Раймондо конгрессмены Майкл МакКол и Том Коттон сообщили, что правило, требующее лицензий США для продажи полупроводников компании Huawei, произведенных за рубежом с использованием американских технологий, должно применяться к любой китайской компании, разрабатывающей чипы на 14-нм и более «тонких» техпроцессах.Эти действия «гарантируют, что американским компаниям, а также компаниям из стран-партнеров и союзникам, не будет разрешено продавать коммунистам веревку, которую они будут использовать, чтобы всех нас повесить», — говорится в письме. Представитель Министерства торговли, подтверждая получение письма, отметил, что на прошлой неделе семь китайских суперкомпьютеров были внесены в торговый черный список. Агентство «постоянно проверяет обстоятельства, чтобы определить, необходимы ли дополнительные действия», — добавил он.