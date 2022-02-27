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Владелец популярного мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал новый пост в своем официальном русскоязычном канале. Он выразил свою озабоченность количеством фейковых новостей вокруг текущих событий в Украине.

Дуров сообщил, что в последние несколько дней кратно возросло количество фейковых — недостоверных — новостей о конфликте России и Украины. Судя по всему, он серьезно обеспокоен этим фактом и призвал всех пользователей Telegram относиться критически и с недоверием к любым новостям в каналах мессенджера.

Павел признает, что у команды Telegram нет физической возможности проверять каждую новость в чужих каналах, поэтому он допустил частичное или полное ограничение работы отдельных новостных каналов. Пока неизвестно, по каким критериям будут отбираться такие ресурсы — ведь Дуров сам сказал, что проверять достоверность новостей в них он не может. 



Ранее мы рассказали, что YouTube начал ограничивать каналы российских СМИ, которые контролируются государством.

ОБНОВЛЕНИЕ 
Павел Дуров написал новый пост, в котором сообщил следующее: 




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Павел Дуров Павел Дуров

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