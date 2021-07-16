Пользователи смартфонов Apple в Испании подали в суд на компанию за то, что она снова замедляет устройства. Об инциденте рассказал ресурс MacRumors.
Судебный иск выдвинула общественная структура под названием «Организация потребителей и пользователей в Испании» (OCU). В частности, в иске заявляется, что Apple снова начала прибегать к «известной практике устаревания» — иными словами, компанию обвиняют в намеренном занижении производительности iPhone с целью искусственно «состарить» их и вынудить пользователей покупать более новые модели. К слову, речь идет о свежих моделях последних лет — iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS и iPhone 8.
По словам недовольных, проблема пришла вместе с iOS 14.5, iOS 14.5.1 и iOS 14.6 — именно после обновления до этих версий ОС производительность флагманских устройств стала падать. OCU попросила Apple «обосновать недостаточную производительность» этих iPhone и пригрозила тем, что будет настаивать на компенсации для пострадавших. В качестве основного довода истцы приводят «многочисленные заявления СМИ». Точная желаемая сумма компенсации пока не упоминается.
Прецедент у такого иска уже был — это очень громкое дело 2017 года. Тогда Apple обвинили в искусственном замедлении своих устройств после выхода iOS 10.2.1, в которой появился тумблер активации режима повышенной производительности. Компания объяснила свои действия тем, что хотела сберечь аккумуляторы в устройствах пользователей, а также предупредить внезапные отключения на морозе.
Ранее мы рассказали о том, что Apple пришлось уступить пользователям и вернуть более консервативный внешний вид браузеру Safari в третьей бета-версии macOS Monterey.
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Это же бизнес, а бизнес хочет денег, как можно больше и как можно чаще.