



До недавних пор все пользователи «Google Фото» могли хранить неограниченный объём фотографий и видео, а обладателям смартфонов Pixel предоставлялась возможность держать в этом сервисе сколько угодно снимков и записей — они не учитывались в общем объёме облачного хранилища.



Этим летом в условия использования «Google Фото» были внесены изменения, отныне все файлы (даже сжатые) занимают место и учитываются в лимите «Google Диска» наравне с документами и вложениями в Gmail. Исключение было сделано только для владельцев смартфонов Pixel, но, как выяснилось, не для всех.



Покупателям анонсированного на этой неделе смартфона Pixel 5a не будет предоставлен безлимит в «Google Фото». Они приравниваются к пользователям смартфонов сторонних брендов и не могут получить неограниченный объём для хранения снимков и видео никаким способом (максимум — 2 ТБ в рамках платной подписки Google One).



Вероятно, всё дело в цене. Pixel 5a будет продаваться в США за 449 долларов, и в Google посчитали нерентабельным выдавать обладателям столь недорогого смартфона неограниченное место в облаке. На покупателей более дорогих смартфонов Pixel 6 (равно как и предыдущих устройств этой серии) ограничение не будет распространяться.



Ранее мы рассказали, как получить безлимит в «Google Фото» с минимальными вложениями или вовсе без них. Способ рабочий и вполне честный, поэтому вряд ли будет прикрыт в перспективе нескольких ближайших лет.







