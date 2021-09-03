Вот и наступила осень. После жаркого лета студенты и школьники нехотя возвращаются к учёбе, а сайт Keysbuff проводит первую осеннюю распродажу лицензионных ключей, которые пригодятся как в учёбе, так и работе. На этой распродаже можно с огромными скидками приобрести лицензионные ключи Windows, Office и другого ПО.
Keysbuff продаёт только подлинные ключи, с их помощью можно активировать ПО пожизненно. Исключение составляет только подписка на облачные сервисы, которая предоставляется на определённый срок. В наличии лицензионные ключи для популярного софта Microsoft и некоторых других разработчиков. Цены в этом магазине и так низкие, а в периоды распродаж ключи становятся ещё более доступными.
Лучшие предложения от Keysbuff
Windows 10:
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro Global: 1034,55 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows 10 Home Global: 932,28 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro (2 PCs Global): 2006,98 руб. (1003,49 руб. для каждого ПК) (скидка 28% с промокодом GDE)
Microsoft Office:Пожизненная лицензия Office 2016 Pro Plus Global: 2289,3 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Office Home and Student 2019 Global: 3104,88 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Office 2019 Pro Plus Global: 1912,87 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Office 2019 Pro Plus (5PCs Global): 7904,32 руб. (1580,86 руб. для каждого ПК) (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Global: 3700,89 руб. (скидка 28% с промокодом GDE) Ещё больше скидок:
Пожизненная лицензия Project Pro 2019 Global: 2651,29 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Visio Pro 2019 Global: 2602,99 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows Server 19 Standard Global: 1222,75 руб.(скидка 28% с промокодом GDE)
Спешите воспользоваться этим шансом. Количество ключей ограничено, поэтому чем быстрее вы перейдёте на сайт Keysbuff, тем выше шанс приобрести нужный вам софт по максимально привлекательным ценам. Также стоит помнить, что ключом от Windows 10 можно будет активировать Windows 11, когда она будет выпущена в октябре этого года. Активация Windows 11 тоже будет бессрочной.
Keysbuff — относительно молодой магазин, однако он уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Любые вопросы, связанные с покупкой и использованием ключей, можно задавать в чате на сайте Keysbuff или по электронной почте service@keysbuff.com. Поддержка работает круглосуточно и без выходных и всегда рада помочь любому.
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Легче тогда просто с интернета скачать или просто винду через КМС.
Я бы понял когда этот ключ привязан конкретно к тебе, твоей учётке, а это всего лишь палёный ключ.
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