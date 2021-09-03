



Вот и наступила осень. После жаркого лета студенты и школьники нехотя возвращаются к учёбе, а сайт Keysbuff проводит первую осеннюю распродажу лицензионных ключей, которые пригодятся как в учёбе, так и работе. На этой распродаже можно с огромными скидками приобрести лицензионные ключи Windows, Office и другого ПО.



Keysbuff продаёт только подлинные ключи, с их помощью можно активировать ПО пожизненно. Исключение составляет только подписка на облачные сервисы, которая предоставляется на определённый срок. В наличии лицензионные ключи для популярного софта Microsoft и некоторых других разработчиков. Цены в этом магазине и так низкие, а в периоды распродаж ключи становятся ещё более доступными.



Лучшие предложения от Keysbuff

Windows 10:

Пожизненная лицензия Windows 10 Pro Global: 1034,55 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)

Пожизненная лицензия Windows 10 Home Global: 932,28 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)

Пожизненная лицензия Windows 10 Pro (2 PCs Global): 2006,98 руб. (1003,49 руб. для каждого ПК) (скидка 28% с промокодом GDE)

Microsoft Office:

Пожизненная лицензия Project Pro 2019 Global: 2651,29 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)

Пожизненная лицензия Visio Pro 2019 Global: 2602,99 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)

Пожизненная лицензия Windows Server 19 Standard Global: 1222,75 руб.(скидка 28% с промокодом GDE)









