Twitter Android

Производители Android-смартфонов перестанут позориться

Александр

Илон Маск объявил о том, что уберёт из твиттера примечание о том, с какой платформы опубликован твит (Android, веб, iPhone и т. п.) По его словам, это примечание бессмысленно, но занимает полезное место в твите, и давно уже никто не помнит, для чего оно было нужно.

Пиар-службы различных производителей Android-смартфонов много раз попадались в ловушку, когда публиковали рекламу своих устройств, используя приложение Twitter для iPhone. В разные годы в этом были замечены Samsung, Huawei, LG и даже Google.



Некоторые компании попадались неоднократно. Конечно, вендоры обычно ведут соцсети не сами, а делегируют эту работы рекламным агентствам, а те не особо задумывают о том, какой урон имиджу будет нанесён, если продвигать Android-смартфоны, отправляя публикации с iPhone, тем более, что отметка об этом видна всем желающим.

С недавних пор Twitter принадлежит Илону Маску. Предприниматель очень активно взялся за этот сервис. Под его руководством, к примеру, начались массовые увольнения сотрудников (в том числе довольно ценных), а синюю галочку верификации стали выдавать всем, кто оформит подписку за 8 долларов в месяц (из-за чего стали появляться фейковые аккаунты, которые в дальнейшем подвергались блокировке).

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Комментарии

+57
MRS
Я думал нормальный дизайн телефонов начнут делать 🤣🤣🤣
7 минут назад
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