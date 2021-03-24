



С 1 апреля в России вступит в силу закон, обязывающий производителей электроники предустанавливать российское ПО из специального перечня на некоторые виды устройств, включая смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV. В статью 14.8 КоАП РФ внесены поправки, регламентирующие ответственность за нарушение этого закона с 1 июля 2021 года.



Поправки были успешно приняты Госдумой, а сегодня их подписал президент РФ Владимир Путин. Ответственность за реализацию устройств без предустановленного российского ПО предусмотрен для продавцов — ИП и юрлиц, которые реализуют эти товары. Штраф для должностных лиц составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Дела будет рассматривать Роскомнадзор, обжалование решений ведомства возможно через суд.



Предполагается, что на устройствах будут не сами приложения, а экран с выбором их самостоятельной установки. Кроме того, законодатели планируют принять норму об обязательной установке поисковой системы «Яндекса».



Какие приложения необходимо предустанавливать



На смартфоны и планшеты с Android и iOS:





Яндекс.Браузер

Поисковик «Яндекс»

Яндекс.Карты

Яндекс.Диск

Почта Mail.ru

ICQ

Голосовой ассистент «Маруся»

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КиноПоиск

Okko

More.tv

Premier

Смотрим

НТВ

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На компьютеры и ноутбуки с Windows:На телевизоры со Smart TV:





