С 1 апреля в России вступит в силу закон, обязывающий производителей электроники предустанавливать российское ПО из специального перечня на некоторые виды устройств, включая смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV. В статью 14.8 КоАП РФ внесены поправки, регламентирующие ответственность за нарушение этого закона с 1 июля 2021 года.
Поправки были успешно приняты Госдумой, а сегодня их подписал президент РФ Владимир Путин. Ответственность за реализацию устройств без предустановленного российского ПО предусмотрен для продавцов — ИП и юрлиц, которые реализуют эти товары. Штраф для должностных лиц составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Дела будет рассматривать Роскомнадзор, обжалование решений ведомства возможно через суд.
Предполагается, что на устройствах будут не сами приложения, а экран с выбором их самостоятельной установки. Кроме того, законодатели планируют принять норму об обязательной установке поисковой системы «Яндекса».
Какие приложения необходимо предустанавливать
На смартфоны и планшеты с Android и iOS:
- Яндекс.Браузер
- Поисковик «Яндекс»
- Яндекс.Карты
- Яндекс.Диск
- Почта Mail.ru
- ICQ
- Голосовой ассистент «Маруся»
- Новости Mail.ru
- OK Live
- ВКонтакте
- Одноклассники
- MirPay (только Android)
- Госуслуги
- МойОфис Документы
- Kaspersky Internet Security (только Android)
- Applist.ru
На компьютеры и ноутбуки с Windows:
- МойОфис Стандартный. Домашняя версия
На телевизоры со Smart TV:
- Поисковик «Яндекс»
- Wink
- ivi
- Первый
- КиноПоиск
- Okko
- More.tv
- Premier
- Смотрим
- НТВ
- Start
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никто никого ни к чему не принуждает — очень свободный и хороший закон.
просто своеобразная реклама российских аналогов.