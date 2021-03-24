Смартфоны

С 1 апреля в России вступит в силу закон, обязывающий производителей электроники предустанавливать российское ПО из специального перечня на некоторые виды устройств, включая смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV. В статью 14.8 КоАП РФ внесены поправки, регламентирующие ответственность за нарушение этого закона с 1 июля 2021 года.

Поправки были успешно приняты Госдумой, а сегодня их подписал президент РФ Владимир Путин. Ответственность за реализацию устройств без предустановленного российского ПО предусмотрен для продавцов — ИП и юрлиц, которые реализуют эти товары. Штраф для должностных лиц составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Дела будет рассматривать Роскомнадзор, обжалование решений ведомства возможно через суд.

Предполагается, что на устройствах будут не сами приложения, а экран с выбором их самостоятельной установки. Кроме того, законодатели планируют принять норму об обязательной установке поисковой системы «Яндекса».

Какие приложения необходимо предустанавливать

На смартфоны и планшеты с Android и iOS:

  • Яндекс.Браузер
  • Поисковик «Яндекс»
  • Яндекс.Карты
  • Яндекс.Диск
  • Почта Mail.ru
  • ICQ
  • Голосовой ассистент «Маруся»
  • Новости Mail.ru
  • OK Live
  • ВКонтакте
  • Одноклассники
  • MirPay (только Android)
  • Госуслуги
  • МойОфис Документы
  • Kaspersky Internet Security (только Android)
  • Applist.ru


На компьютеры и ноутбуки с Windows:

  • МойОфис Стандартный. Домашняя версия

На телевизоры со Smart TV:

  • Поисковик «Яндекс»
  • Wink
  • ivi
  • Первый
  • КиноПоиск
  • Okko
  • More.tv
  • Premier
  • Смотрим
  • НТВ
  • Start



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