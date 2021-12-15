«Яндекс.Такси» объявило о предстоящем подорожании услуг. Цены увеличатся со 2 января 2022 года.
Рост цен в разных городах будет отличаться. Например, в Москве минута поездки станет дороже на 1-2 рубля, и если раньше можно было проехать 7 км за 20 минут в «Экономе» за 311 рублей, а в «Комфорте» за 413 рублей, то с нового года за такие услуги придётся платить 319 или 427 рублей соответственно. Стоимость посадки не поменяется.
Со 2 января в Москве также подорожают поездки в общественном транспорте. При этом рост цен не затронет тех, кто оплачивает проезд через систему Face Pay с помощью сканирования лица и через некоторые виды проездных билетов.
- Разовая поездка по «Единому» билету станет дороже на 1 рубль, а билет на две поездки подорожает на 2 рубля — до 61 рубля и 122 рублей соответственно
- Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» повысится на 4 рубля — с 42 до 46 рублей
- Повысится стоимость проездных абонементов на 30 и 90 дней, средняя стоимость поездки вырастет примерно на 1 рубль
- Появятся билеты для поездок на наземном транспорте сроком на 90 и 365 дней
- Не изменится стоимость проезда по Face Pay, годичного проездного билета и билета на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов
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Интересно, когда то ВсЁ это закончиться ?
Цены растут зарплаты нет.
Про Яндекс такси который рисует одну цену, а через секунду высокий спрос вообще можно молчать. 300-400 за 7км да да 500-600 не хотите? Терпим дальше дорогие россияне
Нервы нужны ж/б…