



«Яндекс.Такси» объявило о предстоящем подорожании услуг. Цены увеличатся со 2 января 2022 года.



Рост цен в разных городах будет отличаться. Например, в Москве минута поездки станет дороже на 1-2 рубля, и если раньше можно было проехать 7 км за 20 минут в «Экономе» за 311 рублей, а в «Комфорте» за 413 рублей, то с нового года за такие услуги придётся платить 319 или 427 рублей соответственно. Стоимость посадки не поменяется.



Со 2 января в Москве также подорожают поездки в общественном транспорте. При этом рост цен не затронет тех, кто оплачивает проезд через систему Face Pay с помощью сканирования лица и через некоторые виды проездных билетов.





Разовая поездка по «Единому» билету станет дороже на 1 рубль, а билет на две поездки подорожает на 2 рубля — до 61 рубля и 122 рублей соответственно

Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» повысится на 4 рубля — с 42 до 46 рублей

Повысится стоимость проездных абонементов на 30 и 90 дней, средняя стоимость поездки вырастет примерно на 1 рубль

Появятся билеты для поездок на наземном транспорте сроком на 90 и 365 дней

Не изменится стоимость проезда по Face Pay, годичного проездного билета и билета на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов





