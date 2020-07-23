





Samsung работает над процессором Exynos 1000 на 5 нм техпроцессе со встроенной графикой от AMD. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдеров.По словам источников, компания также занимается разработкой отдельной версией этого чипа для компьютеров на Windows. Таким образом компания сможет составить конкуренцию MacBook на основе собственных процессоров Apple Silicon. Первое такое устройство купертиновцы пообещали выпустить до конца этого года.Ожидается, что Samsung анонсирует Exynos 1000 в первой половине 2021 года. Сначала его получат флагманские смартфоны Samsung Galaxy. Некоторые источники отметили, что из-за сложностей в производстве презентация платформы может задержаться до второй половины следующего года.Samsung пока не комментировала эту информацию, поэтому к этим слухам стоит отнестись с осторожностью. Windows-ноутбуки с ARM-процессорами присутствуют на рынке в течение двух последних лет, но они не пользуются особой популярностью. В основе большинства этих устройств чип Qualcomm Snapdragon 8cx.