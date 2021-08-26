Смена региона на Францию в настройках iPhone или iPad не приводит к значительному ускорению работы устройства — а иногда вообще ничего не дает. Об этом рассказали в китайском издании Mydrivers.
Ранее сеть облетела удивительная новость — оказывается, своему iPhone якобы можно подарить вторую молодость, просто сменив в настройках регион на французский. Это обосновывалось тем, что во Франции Apple оштрафовали на кругленькую сумму за замедление старых устройств, после чего компания предпочла не делать этого исключительно для французов. Однако на деле всё оказалось не так радужно.
Азиатский ресурс Mydrivers провел несколько тестов, чтобы определить, действительно ли можно значительно ускорить своё устройство таким элементарным способом. Результаты обескураживают и дают сделать несколько выводов.
- Во-первых, существенного прироста смена региона не дает. Максимально увеличение мощности, которое удалось зафиксировать, было на уровне 10% — и заметить его получилось только в бенчмарках.
- Во-вторых, на скорость анимаций, открытия приложений и общей работы системы смена региона никак не влияет, так как всё это зависит в большей степени от скорости оперативной и встроенной памяти, а не от процессора (частоты которого якобы перестают занижаться при смене региона). То есть в бытовых условиях получить профит от «переселения во Францию» либо очень сложно, либо невозможно.
- В-третьих, изменения удалось «поймать» лишь на малом проценте устройств. Скорее всего, в их случае совпали несколько факторов: аккумулятор был изношен сильнее других, при преезагрузке (которая сопровождает смену региона) почистились кэш и оперативная память, а у владельца устройства сработал эффект самовнушения, который усилил в его глазах те считанные проценты временного прироста производительности. Похоже, что французский регион, как таковой, здесь ни при чем.
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