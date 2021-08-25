



Китайские инсайдеры сообщили, когда Apple планирует выпустить в продажу новые смартфоны и беспроводные наушники. Линейка iPhone 13 будет выпущена 17 сентября, а AirPods 3 появятся на прилавках 30 сентября.



Инсайдеры утверждают, что в этом году все новые модели смартфонов будут выпущены в один день, задержки не случится. В доказательство приводятся тизерные скриншоты от одного из местных интернет-магазинов с датами, но такой «документ», конечно же, очень легко подделать.







Ранее аналитик Wedbush Дэниэл Ив писал, что Apple выпустит новые смартфоны в третью неделю сентября. С учётом того, что компания традиционно предпочитает начинать продажи в пятницу, получается, что они выйдут 17-го числа, что совпадает с утечкой от китайских инсайдеров. Дата презентации iPhone 13 ещё не назначена, но обычно такие мероприятия проводятся по вторникам, а это значит, что наиболее вероятными датами анонса являются 7 или 14 сентября.



Ожидается, что у новых смартфонов будут более продвинутые камеры, более производительный и энергоэффективный процессор, экраны с адаптивной частотой обновления, узкая чёлка в верхней части экрана, а уменьшенные габариты логических плат позволят увеличить ёмкость аккумулятора.







