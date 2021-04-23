Музыкальный сервис Spotify планирует ввести платную подписку на подкасты. Об этом рассказало издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники из индустрии. По их словам, платформа не будет взимать с подкастеров плату за подключение или комиссию. Авторы контента смогут самостоятельно устанавливать цены.
Судя по всему, такое решение Spotify примет на фоне недавнего анонса от Apple. Купертиновцы анонсировали запуск в платных подписок на подкасты в мае. Стоимость присоединения к этой программе для подкастеров составляет 20 долларов в год, а размер комиссии с доходов за первый год — 30 процентов.
Источники WSJ также отметили, что пользователи iOS-приложения Spotify для оформления подписки на подкасты будут перенаправляться на официальный сайт. Это необходимо для обхода комиссии в App Store.
Директор по контенту Spotify Доун Острофф сообщила, что они приветствуют любую конкуренцию в сегменте аудио и места на этом рынке хватит для всех. Она также отметила, что для них музыкальный сервис и подкасты — основной бизнес. Напомним, в России Spotify запустился в июле прошлого года, но раздел подкастов для россиян пока недоступен. Компания обещала открыть к нему доступ позднее.
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