Свершилось: Apple наконец-то починила плейлисты в Apple Music

С ноября 2023 года пользователи сервиса Apple Music жаловались в сети на баг при добавлении песен в плейлисты, но на днях компания по-тихому его устранила.
Владельцы iPhone, iPad и Mac обратили внимание, что функция «Добавить песни в плейлист» начала автоматически добавлять песни в медиатеку. Отключение этой функции не срабатывало, поскольку через несколько секунд тумблер самостоятельно активировался обратно.
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К счастью, Apple быстро устранила ошибку. Оказалось, что проблема была на стороне сервера. Отметим, что производитель iPhone никогда публично не признавал наличие ошибок и багов, поэтому основная причина такого глюка так и останется тайной.