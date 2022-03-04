

Центральный банк России спустя всего сутки после введения 30%-комиссии на покупку валюты решил её снизить. Об этом сообщает Telegram-канал «Тинькофф Инвестиции» со ссылкой на пришедшее брокерам распоряжение.



Речь идет о покупке на бирже трех валют: доллар США (USD), евро (EUR) и фунт стерлингов (GBP). Если физическое лицо покупает из России эти валюты на бирже, то брокер обязан взять с него комиссию. Вчера рано утром ЦБ РФ разослал российским брокерам указание взимать комиссию не менее 30% с физлиц. Однако сегодня условия изменились.



«Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц … и устанавливает комиссию для юридических лиц», — ЦБ РФ





Новые правила могут привести к повышению коммерческого курса валют в банках. Дело в том, что банки могут начать включать эти 12% в курс обмена, если посчитают их «упущенной выгодой». В результате обычные люди, приходя в банк за валютой, могут увидеть не обычный коммерческий курс, а завышенный на 12%.



Ранее мы рассказали, что С 4 марта 2022 года российский брокер обязан взимать не менее 12% комиссии за покупку трех указанных выше валют. Однако теперь это правило распространяется и на юридические лица — ранее 30% взимали только с обычных граждан. Кроме того, позже Центробанк запретил «короткие сделки» с евро на биржах.Новые правила могут привести к повышению коммерческого курса валют в банках. Дело в том, что банки могут начать включать эти 12% в курс обмена, если посчитают их «упущенной выгодой». В результате обычные люди, приходя в банк за валютой, могут увидеть не обычный коммерческий курс, а завышенный на 12%.Ранее мы рассказали, что GitHub передумал блокировать российских разработчиков ПО — это очень хорошая новость.





