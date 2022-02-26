В Twitter разыгралась небольшая баталия на тему «космических» антироссийских санкций — Дмитрий Рогозин решил упрекнуть США в непредусмотрительности. Об этом стало известно из личного аккаунта Рогозина.
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter серию гневных постов, в которых выразил весьма однозначные чувства относительно новых антироссийских санкций в космической отрасли. Среди прочего, он намекнул, что без помощи РФ Международную космическую станцию ждет неминуемый и «неуправляемый сход с орбиты и падение на территорию США».
Этот пост не остался без внимания владельца частной космической компании SpaceX Илона Маска. На вопрос Дмитрия Рогозина «кто спасет МКС» он ответил очень лаконично и понятно, прислав картинку с логотипом своей компании. «Ответочка» получилась довольно остроумной — немудрено, ведь Маска по праву считают «гением пера» в Twitter.
Ранее между Рогозиным и Маском неоднократно происходили текстовые перепалки в соцсетях; нередко их инициатором служил именно Дмитрий. Очевидно, что оба этих деятеля регулярно отслеживают странички друг друга, ведь их объединяет одно дело — космос.
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В одиночку нельзя управлять и поддерживать орбиту МКС, это обусловленно условиями управления.
А по поводу успехов за 10 лет вы просто не видите всей картины.