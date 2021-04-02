





Платформу Twitter за отказы удалять противоправный контент оштрафовали на 8,9 миллиона рублей. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда Москвы.Сообщается, что Роскомнадзор на компанию составил три протокола, по которым вынесли штрафы на 3,2, 3,3 и 2,4 миллиона рублей. У Twitter есть 60 дней на их оплату с момента вступления решения в силу.Напомним, по распоряжению Роскомнадзора с 10 марта в России ограничивается скорость работы сервиса. Ведомство угрожает Twitter полной блокировкой в случае отказа от сотрудничества. Изначально компании было направлено 28 тысяч требований об удалении ссылок и публикаций, но они были проигнорированы.В законодательстве РФ предусматриваются штрафы для онлайн-ресурсов, которые не ограничивают доступ к противоправной информации. Сумма наказаний может варьироваться, а в случае систематических нарушений она может достигать пятой части годовой выручки компании.