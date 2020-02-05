Пользователи «Яндекса» столкнулись с работой большинства сервисов компании. Перестали работать «Почта», «Музыка», поисковик, «Карты», «Такси», «Кинопоиск», «Афиша» и многое другое.

Яндекс

Данные с DownDetector показывают, что проблемы начались внезапно и довольно масштабные. С чем они связаны, пока неизвестно, но можно предположить, что компания в курсе того, что они возникли, и уже ремонтирует свои системы.

DownDetector

Примечательно, что у некоторых пользователей сервисы «Яндекса» работают без перебоев.

Обновлено:

«Яндекс» отчитался об устранении всех проблем. В чём были причины сбоя, не раскрывается.


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