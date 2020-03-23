





Компания «Эфко» продемонстрировала концепт бутылки с подсолнечным маслом «Слобода», в которую встроен голосовой помощник «Светлана». Сейчас она изучает спрос на такой продукт.«Эфко» запустила краудфандинговую кампанию на платформе Planeta и планирует получить поддержку 10 тысяч людей или собрать как минимум 3 миллиона рублей. Всем поддержавшим этот проект будут возвращены деньги, даже цель будет достигнута.Голосовой помощник «Светлана» встроен в крышку бутылки. Он может предложить пользователю рецепт блюда и список продуктов для него, засекает время готовки, отвечает на вопросы по блюдам, шутит, играет в «Слова», рассказывает интересные факты. Умную крышку можно переставить на обычную бутылку «Слободы», когда масло закончится.«Эфко» утверждает, что прототип устройства уже готов, а к массовому производству бутылок с крышками, в которые встроен искусственный интеллект, можно будет приступить летом 2020 года.