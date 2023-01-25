В Индии выпустили замену Android и iOS. России стоит поучиться?

Индийская компания JandKops выпустила мобильную операционную систему BharOS (она же Bharat Operating System). Проект финансировался властями Индии.
BharOS написана не с нуля. Это форк Android, созданный на базе Android-проекта с открытым исходным кодом (AOSP). Операционная система была протестирована несколькими индийскими министрами, а по словам разработчиков, её можно установить вместо Android на множество моделей смартфонов.
Внешних отличий BharOS от Android почти нет, но из этой операционной системы убраны сервисы Google, а пользователь получает полный контроль над разрешениями, предоставленными приложениями. Любое приложение, кроме принципиально важных, можно удалить. Есть и серьёзные ограничения — возможна установка только приложений из сервиса PASS (Private App Store Services), то есть тех, что прошли тщательное тестирование и соответствуют строгим критериям безопасности и цензуры.
Известно, что в России тоже готовят замену Android и iOS, но ею станет не «Аврора», как можно было ожидать, а совершенно новый проект, который разрабатывается силами программистов из «Яндекса», «Сбера» и VK. В основу этой платформы, как и в случае с BharOS, ляжет открытый код Android.
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