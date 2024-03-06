В России появится государственный маркетплейс. В чём отличия от Ozon и Wildberries?

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов высказал идею о создании маркетплейса, полностью подконтрольного государству. Он составит конкуренцию частным площадкам, но будет сильно отличаться от них.
По словам Абрамова, государственный маркетплейс будет выставлять на продажу в основном товары российского производства. Немаловажной особенностью станет то, что все они будут проходить тщательную проверку, что будет подтверждаться сертификатами. Общеизвестно, что качество многих товаров на маркетплейсах страдает, так как конкуренция между продавцами очень высокая, их вынуждают участвовать в распродажах, плата за хранение, доставку и комиссионный сбор иногда излишне большая, в любой момент может прилететь штраф за какое-нибудь нарушение, и при этом им ещё нужно получать хоть какую-то прибыль.
Абрамов считает, что сбор с продавцов на госмаркетплейсе должен быть невысоким, что привлечёт предпринимателей. Это также позволит снизить цены на товары, что не повлияет негативным образом на заработок продавцов.
В ближайшее время российские власти намерены ужесточить регулирование маркетплейсов. В частности, они планируют законодательно обязать их обеспечивать возврат любых товаров и запретить брать деньги за возврат. Сейчас запрещается делать платным возврат только некачественных товаров, а в случае с качественными (например, не подошедшими или ставшими ненужными) маркетплейс может списывать с покупателя плату за обратную доставку.
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