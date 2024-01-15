В России создают приложение, которое может лечить по фото

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Виртуальный дерматолог сможет анализировать снимки со смартфонов, выявлять заболевания и назначать косметический уход за кожей. Обширная фото обрабатывается нейросетью, но пока работает только с людьми славянской внешности. Об этом сообщают «Известия».Прототип разрабатывается центром Национальной технологической инициативы (НТИ). На данный момент приложение сверяется с базой в 40 тыс фотографий. Принцип работы прост: пользователь делает снимок лица на камеру смартфона, файл отправляется на сервер, где анализируется нейросетью. По итоговым результатам система рекомендует косметическую группу препаратов и расписывает план ухода.Как считает лидер проекта Дарья Алифанова, дефекты кожного покрова, будь то какое-либо отклонение или последствия старения, легко различимы человеческим глазом, а значит и компьютерному зрению поддаются легко. При этом разработчики заверяют, что высоких требований к качеству снимков нет.Медики не скрывают, что в будущем подобные программы смогут снизить количество врачебных ошибок. Однако на данном этапе всецело доверять подобным приложениям не рекомендуют. При постановке диагноза, помимо визуального осмотра, специалисты учитывают показатели гормонального фона, анализы крови, общее состояние, и уже на основании полного анамнеза ставят окончательный диагноз и назначают лечение.Скепсиса добавляет заявление разработчиков, что подойдет «любой снимок», так как иногда некоторые типы заболеваний можно спутать с аллергией.