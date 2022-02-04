Судебный комитет Сената США одобрил и допустил к голоcованию уже второй законопроект, который призван урегулировать работу Apple и iOS. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.
Ранее мы рассказали, что Судебный комитет Сената США уже рассмотрел и пропустил на следующий этап нашумевший «закон против iOS». Он получил номер S.2710 и суть его в том, чтобы обязать Apple разрешить установку приложений на iPhone и iPad из любых источников. Однако оказалось, что это не единственный законопроект такого рода, и сейчас стало известно о втором.
Еще один закон прошел рассмотрение Судебного комитета и он допущен к голосованию в Сенат США. Этот проект отдельным нормативом должен обязать Apple разрешить использовать на iOS и iPadOS сторонние (альтернативные) магазины приложений на равных правах с App Store. Второе требование логично вытекает из первого: на iOS должны быть допущены альтернативные платежные системы, в том числе для покупки приложений в сторонних магазинах, а также «внутриигровых» покупок.
По сути, этот закон поставит бизнес Apple в App Store примерно на уровень Google и её Play Store — магазин существует, он популярен, но при желании пользователь легко может найти ему замену, или же вовсе установить взломанный софт.
Apple реагирует на все эти предложения решительно и однозначно: допуск сторонних магазинов и непроверенных приложений поставит под удар безопасность пользователей и эффективность работы самой Apple. Намного реже при этом публично упоминается о финансовых потерях для компании, которые будут поистине колоссальными.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: