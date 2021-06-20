Windows 11


В будущей Windows 11 появятся виджеты от сторонних разработчиков. Об этом рассказал сайт Neowin.

Виджеты впервые появились еще в Windows 7. Практичность их в то время была весьма сомнительна, поэтому, начиная с версии Windows 8, их убрали из системы. Однако эксперты, исследующие утекшую бета-сборку Windows 11, утверждают, что Microsoft позволит сторонним разработчикам создавать свои виджеты и предоставлять их пользователям. На данном этапе бета-версия содержит несколько системных виджетов, которые размещены на дополнительной странице, подобно macOS. Среди них: погодный виджет, календарь, а также подборка новостей, которая призвана, по сути, продвигать нативный браузер Edge.

Инсайдер с ником Walking Cat утверждает, что Microsoft позволит добавлять собственные виджеты, которые пользователи смогут настраивать по своему вкусу. Однако, судя по всему, первые выпуски Windows 11 будут содержать только встроенные виджеты, а поддержка сторонних может появиться позднее. Если учесть, какую ставку на виджеты делает Apple в своих iOS/iPadOS 14 и 15, а также в macOS Big Sur, вероятность развития их в новой ОС для ПК вполне вероятна.

Несмотря на то, что презентация Windows 11 от Microsoft пройдет только 23 июня, в сети уже появились множество обзоров и нюансов новой ОС. Это стало возможным благодаря утечке полной бета-сборке Windows 11 — все желающие скачали её, установили на свои ПК и смогли ознакомиться с изменениями. У нас тоже вышел обзор этой системы — автор установил Windows 11 на свой компьютер и рассказал, что же нового в ней появилось. 



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Источник:

Neowin Neowin

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