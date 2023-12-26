В Windows 11 появится кнопка быстрой переустановки системы без потери данных

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Компания Microsoft начала тестировать новую функцию быстрого фикса проблем методом переустановки Windows 11 без потери данных и приложений.Нововведение уже доступно в бета-версии Windows 11 Insider Preview Build 25905. Найти опцию переустановки системы можно в меню «Настройки» > «Система» > «Восстановление» > «Устранение проблем с помощью Центра обновления Windows».В отличие от сброса до заводских настроек с новой фичей пользователи смогут сохранить всю свою информацию и установленные программы. Также Microsoft обещает, что процесс переустановки одной кнопкой будет занимать гораздо меньше времени, чем восстановление Windows 11 с сохранением файлов через Microsoft Media Creation Tool.Ожидается, что общедоступная версия Windows 11 с этой и другими новыми функциями выйдет в феврале 2024 года.