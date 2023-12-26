В Windows 11 появится кнопка быстрой переустановки системы без потери данных

Фархад
Windows 11

Компания Microsoft начала тестировать новую функцию быстрого фикса проблем методом переустановки Windows 11 без потери данных и приложений.

Нововведение уже доступно в бета-версии Windows 11 Insider Preview Build 25905. Найти опцию переустановки системы можно в меню «Настройки» > «Система» > «Восстановление» > «Устранение проблем с помощью Центра обновления Windows».

Windows 11

В отличие от сброса до заводских настроек с новой фичей пользователи смогут сохранить всю свою информацию и установленные программы. Также Microsoft обещает, что процесс переустановки одной кнопкой будет занимать гораздо меньше времени, чем восстановление Windows 11 с сохранением файлов через Microsoft Media Creation Tool.

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Ожидается, что общедоступная версия Windows 11 с этой и другими новыми функциями выйдет в феврале 2024 года.
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Источник:
Toms Hardware
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Комментарии

+4
Роман Букин
Винда такая косячная что аж сунули кнопку переустановки системы 😂 типа проще все снеси и заново поставить чем починить 😂 пользователи маков неистово смеются 😂
18 минут назад
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