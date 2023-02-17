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VK Fest 2023 пройдет в 5 городах и станет крупнейшим фестивалем в России
Артем Фунтиков —
Встретиться с любимыми артистами и популярными блогерами можно будет в Москве, Санкт-Петербурге, Сириусе (Сочи), Новосибирске и Владивостоке. Фестиваль продлится с 17 июня по 16 июля.
Помимо популярных исполнителей, гости фестиваля смогут посетить тематические и поучаствовать в разнообразных конкурсах и активностях. VK Fest проходит при поддержке Радио Рекорд. В 2022 году фестиваль стал главным музыкальным событием года на открытом воздухе и самым масштабным в истории компании. Он прошел одновременно в 3 городах и собрал рекордные 175 тысяч гостей, а за онлайн-трансляцией наблюдали более 23 миллионов зрителей со всего мира.
В прошлом году на сцене VK Fest прошло выступление таких звезд как Баста, ANNA ASTI, JONY, Егор Крид, Ёлка, Звери, Zivert, Клава Кока, L’One, MIA BOYKA, Мари Краймбрери, МОТ, NILETTO, «Руки Вверх!», FEDUK, The Hatters и других артистов. Также гости могли послушать лекции Николая Дроздова, Сергея Бурунова, Александра Цыпкина и Михаила Лабковского и познакомиться с блогерами, среди которых Лиза Анохина, Karna.val, DAVA и Егор Шип.
Где и когда пройдёт VK Fest в 2023 году:
• 17 июня — Владивосток
• 24 июня — Новосибирск
• 1 и 2 июля — Санкт-Петербург, Парк 300-летия
• 8 июля — Сириус (Сочи), Медальная площадь
• 15 и 16 июля — Москва, Парк Горького
С этого года билеты на фестиваль будут доступны на официальном сайте: vkfest.ru. Сейчас приобрести их можно по самой низкой цене.
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