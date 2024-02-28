Вот сколько придется заплатить с каждой вашей посылки после отмены лимита в 1000 евро

Олег

Посылка
Фото: Unsplash


Правительство всерьез рассматривает полный отказ от беспошлинного порога ввоза товаров из-за рубежа. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее мы рассказывали, что власти обсуждают снижение порога в 1000 евро в месяц до 500 или даже 200 евро. Однако, по свежим данным, беспошлинный лимит может быть вовсе отменен в марте 2024 года. Вместо него хотят ввести фиксированную ставку для всех товаров. Если это случится, то с каждой зарубежной посылки (например, с AliExpress) россиянам придется заплатить 5% от её стоимости, но не менее 1 евро за 1 кг.

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Например, вы заказали Bluetooth-колонку из Китая за 5000 рублей. В случае отмены порога при прохождении таможни придется заплатить за нее пошлину 250 рублей. Чем дороже товар — тем больше пошлина: за смартфон стоимостью 20000 рублей пошлина уже составит 1000 рублей. 

OZON уже направил претензию в Минфин РФ и получил негативную реакцию. Маркетплейс считает, что отмена беспошлинного порога приведет к повышениям розничной цены всех зарубежных товаров минимум на 5%, и вызовет отток покупателей — по подсчетам компании, 80% клиентов откажутся от заказов из-за рубежа, что «нанесет существенный финансовый урон российским маркетплейсам».

Wildberries и «Яндекс Маркет» согласны с этой аргументацией, а власти — нет. Представители ведомств считают, что беспошлинный порог достиг своей цели и теперь может быть отменен без существенных проблем. 

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Источник:
Коммерсантъ
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