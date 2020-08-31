Ваша операционная система работает медленно, на неё перестали приходить обновления с патчами безопасности? Самое время обновить её до быстрой и безопасной Windows 10. А если добавить в неё Microsoft Office, даже старый ПК или ноутбук превратятся в удобный инструмент для эффективной работы. Не откладывайте обновление на потом, ведь прямо сейчас на сайте Keysoff.com идёт распродажа софта.
Почему нужно обновиться до Windows 10?
Windows 10 — современная и активно развивающаяся операционная система, не похожая на все предыдущие версии Windows. В ней значительно улучшена многозадачность, что позволяет с лёгкостью выполнять одновременно сразу несколько вещей. В Windows 10 также доступен виртуальный ассистент Cortana, который умеет выполнять различные задачи по голосовой команде. Windows 10 — самая продвинутая и эффективная версия Windows, поэтому не стоит откладывать на потом установку этого обновления.
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Ниже краткая инструкция по приобретению OEM-лицензии Windows 10 Pro с купоном SKK45.
Зайдите на сайт, выберите нужный вам продукт, нажмите на кнопку Add to Cart, а затем на Shopping Cart.
Перейдите на страницу Shopping Cart, нажмите Apply Coupon и ведите код SKK45 для получения 45-процентной скидки. Подтвердите применение скидки — и вы увидите финальное снижение цены. Нажмите Proceed to Checkout для подготовки к оформлению заказа.
Перед выбором способа оплаты вам нужно либо зарегистрироваться на сайте и войти в свой аккаунт или выбрать гостевой вариант совершения покупки без регистрации. Когда вы определитесь, нажмите Continue.
Укажите данные для биллинга, в том числе корректный адрес электронной почты. На ваш email придёт информация с ключом активации, поэтому очень важно не допустить ошибку в написании адреса. Через несколько минут после совершения оплаты вы получите письмо с ключом продукта.
На странице оплаты выберите проведение транзакции через сервис Cwalletco. Это новый партнёр Keysoff.com, и он предлагает несколько безопасных опций. Ещё раз проверьте правильность всех указанных данных и цену, после чего нажмите Place Order.
После размещения заказа нажмите Choose Payment Methods для выбора наиболее подходящего способа оплаты. Последовательно следуйте инструкции, а по завершении этого процесса вы увидите сообщение об успешной оплате лицензионного ключа. Перейдите в электронную почту, откройте письмо с ключом и используйте его для активации продукта.
Keysoff.com часто проводит распродажи софта по низким ценам, поэтому не забудьте добавить этот сайт в закладки и иногда посещать его, чтобы быть в курсе лучших предложений. Самые выгодные цены обычно бывают накануне каких-нибудь праздников или памятных дат.
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