Компания Apple выпустила обновления своих операционных систем. Это релизные апдейты, поэтому они доступны всем пользователям (кроме тех, у кого установлены экспериментальные более высокие номерные сборки).
iOS 14.7 добавляет линейке iPhone 12 поддержку выпущенного недавно зарядного аксессуара MagSafe Battery Pack. В некоторых странах появляется поддержка Apple Card Family с возможностью использовать несколько банковских карт с общим счётом внутри семьи. Приложение Home позволяет управлять таймерами на колонке HomePod. В некоторых странах мира на картах отображается информация о качестве воздуха (России среди них нет). В библиотеке подкастов можно увидеть все шоу или только те, на которые вы подписаны. Большая часть этих нововведений также доступна в iPadOS 14.7.
tvOS 14.6 не добавляет телевизионным приставкам Apple ничего нового, в обновлении лишь устранены ранее найденные баги и увеличена стабильность работы. watchOS 7.6 добавляет часам Apple возможность измерять ЭКГ и уведомлять об аритмии сердца ещё в 30 странах мира, в том числе в России.
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