Android TV

Компания Google обновила платформу Android TV — интерфейс был значительно упрощен, чтобы было легче находить нужный видеоконтент.

Во вкладке Discovery теперь отображаются рекомендованные к просмотру фильмы, сериалы и телевизионные шоу из всех сервисов, на которые подписан пользователь. Вкладка Home не претерпела значительных изменений, но теперь там появился раздел Apps с установленными приложениями различных видеосервисов и возможностью перейти в Play Маркет для установки новых приложений.
Это обновление приближает Android TV к интерфейсу Google TV, который используется на различных устройствах, в том числе новой модели Google Chromecast. Google TV — оболочка, которая работает поверх платформы Android TV.

Обновление Android TV уже доступно в ряде стран, включая США, Австралию, Канаду, Францию и Германию, а в ближайшие недели появится в других странах, включая Россию.


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Источник:

Engadget Engadget

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