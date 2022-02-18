WhatsApp


Разработчики самого популярного в мире мессенджера WhatsApp работают над новым дизайном отправки медиафайлов. Об этом рассказали сотрудники профильного ресурса WABetaInfo. 

Эксперты WABetaInfo занимаются исследованием свежих релизных и бета-сборок мессенджера WhatsApp и оперативно рассказывают обо всех нововведениях и исправлениях. В частности, «заглянув» в бета-версию 2.22.5.11 для Android, они обнаружили редизайн отправки медиафайлов.

На скриншоте можно увидеть главное изменение. Ранее предпросмотр в WhatsApp был только при отправке сжатого изображения или видео. Теперь же отправитель и получатель видят предварительный просмотр даже при отправке файла целиком, без сжатия. Это сделает переписку более удобной. 

WhatsApp

На данный момент эта фишка тестируется только в версии WhatApp для Android. Она появится в релизной версии мессенджера через несколько недель. Добавят ли разработчики эту удобную фичу для пользователей iPhone — пока неизвестно. 

Ранее мы рассказали о крутых нововведениях, которые готовит Microsoft в бета-версии Windows 11 Insider Preview. Выглядит очень достойно! 



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Источник:

WABetaInfo WABetaInfo

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