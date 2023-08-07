Wildberries дает новую приятную скидку владельцам карт МИР

Олег

WB


Популярный маркетплейс Wildberries запустил новую акцию — он делает скидку на любые товары при оплате двумя способами.

Если верить баннеру в приложении WB, то покупатель получит скидку 4% на «всё всё всё», если оплатит товар картой платежной системы «МИР», либо через СБП. Важное условие: карта либо счет СБП должны быть привязаны к аккаунту Wildberries.

WB

По факту скидка работает: в корзине или карточке товара нужно нажать «Купить», привязать счет СБП или карту «МИР», выбрать их для оплаты — и ценник уменьшается. Это одно из самых выгодных предложений маркетплейса за последнее время.

WB

Сроки акции не обозначены, так что лучше не затягивать с покупкой.

Ранее мы рассказали, как написать в поддержку Wildberries через живой чат, а не через обращения. 

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Комментарии

Konstantin Bulatnikov
+146
Konstantin Bulatnikov
С одним небольшим но, обмануть и кинуть эта Филькина Контора может пр любом заказе, козырь всегда в рукаве. Если верить статьям Кузнецов....
Сегодня в 15:17
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+124
lokky Paspartu
Так никто и не верит, все только ржут))
40 минут назад
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