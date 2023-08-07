Wildberries дает новую приятную скидку владельцам карт МИР

Популярный маркетплейс Wildberries запустил новую акцию — он делает скидку на любые товары при оплате двумя способами.
Если верить баннеру в приложении WB, то покупатель получит скидку 4% на «всё всё всё», если оплатит товар картой платежной системы «МИР», либо через СБП. Важное условие: карта либо счет СБП должны быть привязаны к аккаунту Wildberries.
По факту скидка работает: в корзине или карточке товара нужно нажать «Купить», привязать счет СБП или карту «МИР», выбрать их для оплаты — и ценник уменьшается. Это одно из самых выгодных предложений маркетплейса за последнее время.
Сроки акции не обозначены, так что лучше не затягивать с покупкой.
Ранее мы рассказали, как написать в поддержку Wildberries через живой чат, а не через обращения.