Компания TSMC, производящая процессоры по заказу многих компаний (в том числе Apple, Samsung, Huawei и Qualcomm), провела встречу с крупнейшими инвесторами и рассказала о перспективах своего бизнеса.
Представитель TSMC подтвердил готовность выпускать процессоры по 5-нанометровой технологии, одним из которых станет Apple A14 для смартфонов линейки iPhone 12. Производство 5-нанометровых чипов начнёт приносить TSMC деньги осенью — ожидается, что их доля в выручке компании в следующем квартале составит 8%. Большая часть таких процессоров будет выпускаться для Apple.
Компания Qualcomm уже пробила 3-гигагерцовый барьер в мобильных процессорах, представив 7-нанометровый Snapdragon 865+ с максимальной тактовой частотой 3,1 ГГц. Несмотря на это, Apple придумала, как удивить пользователей своим новым процессором.
Согласно производственного плана TSMC, процессор A14 Bionic будет на 15% производительнее, чем A13, но при этом он потребляет на 30% меньше энергии, что позволит значительно продлить время автономной работы устройства. Это означает, что новые смартфоны Apple придётся заряжать реже, что положительно скажется на здоровье аккумулятора.
A13 Bionic уже является самым производительным процессором для смартфонов на рынке, так для чего же Apple наращивать скорость в A14? Во-первых, увеличится плавность работы интерфейса и приложений, а это уже хорошо, но это также может быть заделом на будущее. По слухам известно, что Apple собирается оснастить топовые модификации iPhone 12 камерами LiDAR для работы с дополненной реальностью, а эта технология потребует дополнительные аппаратные ресурсы, которые как раз сможет предоставить новый процессор.
Само собой, TSMC не останавливается на 5 нанометрах. Компания планирует запустить 3-нанометровую технологию в 2022 году. На её основе будут выпускаться процессоры, обладающие рядом совершенно новых возможностей. Эта технология останется с нами надолго, и производители будут соревноваться не наращиванием производительности, а добавлением дополнительных функций (например, нативной поддержки той же дополненной реальности и более глубокой интеграции с автомобильными системами и системами умного дома).
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