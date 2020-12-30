28 декабря компания Xiaomi анонсировала выпуск крупного обновления MIUI 12.5. На этой неделе в Китае была выпущена первая тестовая сборка этого апдейта, а теперь стало известно, когда и на какие модели смартфонов можно будет установить стабильную сборку.
Xiaomi планирует распространять MIUI 12.5 несколькими волнами и начнёт выпускать стабильные сборки с конца апреля 2021 года. Первыми этот апдейт получат флагманские аппараты Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition.
Во вторую волну попадут следующие модели:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9
- Redmi K20 Pro
- Xiaomi Mi CC9e
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 5G
- Xiaomi 10 Youth Edition
- Redmi K30
- Xiaomi CC9 Pro
- Redmi K20
- Redmi K30S Extreme Edition
- Xiaomi 10 Extreme Edition
- Redmi K30 Extreme Edition
- Redmi 10X
- Redmi 10X Pro
- Redmi Note 9
- Redmi K30i 5G
Третья волна распространения MIUI 12.5 включает в себя:
- Xiaomi Mi 9 Pro
- Xiaomi CC9
- Xiaomi CC9 Meitu
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8
- Redmi Note 9 4G
В MIUI 12.5 был переработан интерфейс системы и фирменных приложений, появилась плавная анимация переходов, а карточки на экране многозадачности можно пролистывать горизонтально. Потребление системных ресурсов, в том числе оперативной памяти, снизилось примерно на треть. Была усилена защищённость системы, появились новые суперобои с единой анимацией и эффектами для страницы блокировки и рабочего стола, добавлены звуки природы и животных для различных сценариев, а тактильный отклик должен стать более естественным. Кроме того, в MIUI 12.5 предусмотрено тесное взаимодействие смартфонов с ноутбуками и компьютерами на базе Windows 10. Обладатели устройств Xiaomi, Poco и Redmi смогут просматривать уведомления от мобильных приложений на экране ПК, использовать общий буфер обмена и быстро отправлять с одного гаджета на другой ссылки, фотографии и прочие файлы.
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