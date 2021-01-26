Sony анонсировала Xperia 1 II в феврале 2020 года и тогда же сообщила о планах выпустить модель Xperia Pro. С тех пор о втором устройстве было очень мало информации.
Sony Xperia Pro поступил в продажу в США и это событие вызывает удивление по нескольким причинам. Во-первых, стоимость смартфона составляет 2500 долларов, а это в свою очередь два Xperia 1 II или три Galaxy S21.
Что же такого в этом смартфоне с таким ценником? Новинка работает на прошлогоднем процессоре Snapdragon 865 — это по-прежнему мощный чип, но в устройстве за 2500 долларов хотелось бы увидеть самый актуальный Snapdragon 888. Что касается памяти, то у Sony Xperia Pro 12 ГБ ОЗУ и накопитель объёмом 512 ГБ с возможностью расширения при помощи карт памяти. Остальные характеристики: 6,5-дюймовый 4K HDR OLED-дисплей, тройная камера с разрешением основного датчика 13 МП и аккумулятор на 4000 мАч. У новинки отсутствует возможность беспроводной зарядки в отличие от Xperia 1 II.
Основным преимуществом Xperia Pro является поддержка входа HDMI через соединение типа D. Эта возможность позволяет использовать смартфон в качестве внешнего монитора для камеры. По словам Sony, новинка может транслировать видеоконтент в прямой эфир с подключенного устройства. Помимо этого, такую функцию можно использовать для передачи изображений между камерой Alpha 7S III и Xperia Pro.
Не обошлось без поддержки сетей пятого поколения, смартфон может работать в сетях 6 ГГц и mmWave. Среди остальных особенностей: порт 3,5 мм, защита от воды и пыли IP68, стереодинамики и Android 10. Последнее немного огорчает с учетом того, что Android 11 находится в публичном доступе уже более пяти месяцев.
Как думаете, тянет ли поддержка входа HDMI на стоимость в 2500 долларов? Не забудьте поделиться своим мнением в комментариях. Также стоит напомнить, что аналогичную функциональность, например, можно получить с помощью недорогих OTG-адаптеров.
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Жаль только не ясно за счёт чего
Георгий, вы стопами Александр Кузнецова пошли?...
Получить "входящий" hdmi при помощи otg вот так просто в любом смартфоне?))) Это настолько смешно, что даже грустно.
Даже mhl в смартфонах вы днём с огнём не найдете кроме флагманских самсунгов, а тут понимаешь ли входящий hdmi через otg)))