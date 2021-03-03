Росс Янг, основатель компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch, рассказал о смартфоне Mi Mix 4 Pro Max. Это устройство, по его данным, будет выпущено компанией Xiaomi в ближайшие месяцы.
В линейку Mi Mix входят экспериментальные смартфоны, причём не все они продаются, некоторые из разработанных моделей так и остались на этапе инженерных образцов.
Mi Mix 4 Pro Max представляет собой первый в истории Xiaomi складной смартфон. По своему дизайну он напоминает Huawei Mate XS — экран точно так же занимает почти всю лицевую часть, а в сложенном состоянии матрица почти полностью огибает устройство и находится как спереди, так и сзади.
Росс Янг знает, что производством экрана для Mi Mix 4 Pro Max занимается компания China Star Optoelectronics Technology, которая входит в холдинг TCL. Сам TCL показывал множество прототипов складных смартфонов, но ни один из них так и не поступил в продажу. В будущем экраны для этого смартфона или подобных ему, возможно, будет поставлять Samsung Display.
Диагональ экрана Mi Mix 4 Pro Max в сложенном состоянии будет составлять 6,38 дюйма (при полном раскрытии размер пока неизвестен). Примечательно, что прототип этого смартфона был показан ещё в 2019 году (на фото выше), однако лишь недавно Xiaomi довела до ума это устройство и теперь готовит его к массовому производству.
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